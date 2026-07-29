Eike Behrens in Lauerstellung Rad-Bundesliga: Mil Morang siegt auf dem Nürburgring 29.07.2026, 11:37 Uhr

i Ganz oben auf dem Treppchen: Mil Morang feiert seinen Sieg auf dem Nürburgring. Team Lotto Kern-Haus Montabaur

Mil Morang feiert auf dem Nürburgring einen starken Bundesliga-Sieg. Eike Behrens bleibt auf Platz 2 der Gesamtwertung und somit in Lauerstellung zum Gesamtführenden mit nur 33 Punkten Rückstand.

Das Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur hat beim Bundesligarennen auf dem Nürburgring einen guten Renntag erwischt. Der Luxemburger Mil Morang sicherte sich nach einer taktisch klugen und kämpferisch starken Leistung den Sieg auf der legendären Nordschleife.







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