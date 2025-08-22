Zwei Monate schufteten die Mitglieder des VfF Bad Kreuznach am Klubheim der SG Eintracht Bad Kreuznach, das sie für fünf Jahre gepachtet haben. Trotz einiger Herausforderungen feiert der Billardverein nun die Eröffnung des neuen Standorts.

Es ist vollbracht: Der VfF Bad Kreuznach ist umgezogen und lässt das Sportheim der SG Eintracht Bad Kreuznach an der Pfingstwiese in neuem Glanz erstrahlen. Zwei Monate dauerte es, bis die Mitglieder des Billardvereins wieder zum Queue greifen konnten. Der Umbau erfolgte in Eigenleistung, anders konnte es sich der Verein nicht leisten. „Wir haben viele handwerklich begabte Mitglieder“, erzählt Kassenwart Harald Braun. Seit 1. August kann am neuen Standort, der aus zwei großen Räumen sowie einem Thekenbereich besteht und den der Verein für fünf Jahre gepachtet hat, gespielt werden.

Sieben Tische, zwei mehr als im alten Domizil in der Bosenheimer Straße, stehen den Billardspielern nun zur Verfügung. Die Umbaumaßnahmen waren vielfältig, so wurden die alten Bänke an den Fenstern entfernt, um mehr Platz für Spieler und Zuschauer zu schaffen. „Gerade bei Turnieren war in unserem alten Spiellokal kaum Platz für Publikum, jetzt können wir uns richtig ausbreiten“, sagt Braun.

„Der Umbau war schon herausfordernd, es ist halt ein altes Gebäude.“

Harald Braun

Die alte Holztheke im Zentrum des Klubheims entwickelte sich zu einem Problem: Sie sollte gekürzt werden – die Eintracht bestand aber auf die Beibehaltung der vollen Länge. Der Eigentümer ließ sich dann aber doch umstimmen. „Der Umbau war schon herausfordernd, es ist halt ein altes Gebäude“, berichtet Braun. Die Räumlichkeiten passen aber sehr gut zu einem gemütlichen Billard-Ambiente. „Wir sind halt Kellerkinder“, witzelt Braun mit Blick auf die abgedunkelten Fenster.

Das Mittwoch-Training, geführt von einem hochklassigen Billardspieler, startete schon Ende Juli wieder. Auch das Jugendtraining soll bald wieder angeboten werden. „Jeder, der will, ist gerne willkommen“, sagt Braun. Am 30. August öffnet der Billardverein offiziell seine Türen und lädt zu einem abwechslungsreichen Programm ein. VfF-Geschäftsführer Roland Brinkhaus freut sich auf viele Gäste. Vom 19. bis 21. September feiert der VfF zudem mit einem Eröffnungsturnier die beendeten Renovierungsarbeiten.