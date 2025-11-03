Präzise und entschlossen: Hörner macht alles klar

Ungeschlagen bleiben die Wrestling Tigers, doch nicht nur die Ergebnisse stimmen. Das junge Team mit vielen Eigengewächsen begeistert seine Fans mit engagierten Vorstellungen.
Lesezeit 1 Minute
Die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach begeisterten einmal mehr ihre Fans und verteidigten mit einem ungefährdeten 24:12 gegen den Tabellenletzten, die WKG Metternich/Rübenach/Boden, die Tabellenführung in der Rheinland-Pfalz-Liga.Acht Punkte wanderten in der Jahnhalle kampflos auf das Konto der Bad Kreuznacher.