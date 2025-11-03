Wrestling Tigers siegen erneut Präzise und entschlossen: Hörner macht alles klar 03.11.2025, 12:54 Uhr

i Wichtige Punkte holt Selim Satici (links) im Heimkampf gegen die WKG Metternich für die Wrestling Tigers. Er besiegt Pyotr Raychev nach Punkten. Klaus Castor

Ungeschlagen bleiben die Wrestling Tigers, doch nicht nur die Ergebnisse stimmen. Das junge Team mit vielen Eigengewächsen begeistert seine Fans mit engagierten Vorstellungen.

Die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach begeisterten einmal mehr ihre Fans und verteidigten mit einem ungefährdeten 24:12 gegen den Tabellenletzten, die WKG Metternich/Rübenach/Boden, die Tabellenführung in der Rheinland-Pfalz-Liga.Acht Punkte wanderten in der Jahnhalle kampflos auf das Konto der Bad Kreuznacher.







