Die Anspannung fällt ab, nach zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo schaltet Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer auf Partymodus um. Zu Italoschlage feiert die Brachbacherin im Deutschen Haus mit dem starken deutschen Team.
Für ihre Ankündigung, was auf das Deutsche Haus in Cortina d’Ampezzo zukommt, benötigt Jacqueline Pfeifer am Sonntagabend nur ein einziges Wort: „Abriss!“ Die 31-Jährige ist erfahrene Olympionikin, in Italien erlebt sie nach Pyeongchang, wo sie 2018 Silber gewann, und Peking, wo sie 2022 Achte wurde, ihre dritten Winterspiele.