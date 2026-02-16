Jacka und Co. geben Vollgas Pfeifer nach zweiter Olympia-Medaille im Partymodus Marco Rosbach 16.02.2026, 12:40 Uhr

i Nach Bronze am Vortag im Einzel fuhr die Brachbacherin Jacqueline Pfeifer (2. von links) in Cortina d'Ampezzo auch im Mixed mit Christopher Grotheer (links) auf Platz drei. Silber ging an ihre deutschen Teamkollegen Susanne Kreher (2. von rechts) und Axel Jungk (rechts). Robert Michael, dpa. Robert Michael/dpa

Die Anspannung fällt ab, nach zwei Medaillen bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo schaltet Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer auf Partymodus um. Zu Italoschlage feiert die Brachbacherin im Deutschen Haus mit dem starken deutschen Team.

Für ihre Ankündigung, was auf das Deutsche Haus in Cortina d’Ampezzo zukommt, benötigt Jacqueline Pfeifer am Sonntagabend nur ein einziges Wort: „Abriss!“ Die 31-Jährige ist erfahrene Olympionikin, in Italien erlebt sie nach Pyeongchang, wo sie 2018 Silber gewann, und Peking, wo sie 2022 Achte wurde, ihre dritten Winterspiele.







