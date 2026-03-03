Trauer um Para-Bocciaspielerin Petra Benharkat war eine Pionierin ihres Sports 03.03.2026, 13:51 Uhr

i Vertrat Deutschland regelmäßig bei internationalen Großereignissen: Petra Benharkat. Jürgen Erdmann-Feix

Traurige Nachricht von den Sportfreunden Diakonie Bad Kreuznach: Petra Benharkat, langjährige Nationalspielerin im Para-Boccia, ist gestorben.

Die Sportstadt Bad Kreuznach und allen voran die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach trauern um Petra Benharkat. Die erfolgreiche Athletin im Paralympischen Boccia ist im Februar nach kurzer Krankheit verstorben.Im Jahr 2007 begann Petra Benharkat mit dem paralympischen Boccia.







Artikel teilen

Artikel teilen