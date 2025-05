Bei der Schach-Rheinlandmeisterschaft in Miesenheim, ausgerichtet von den Schachfreunden Ochtendung, haben 82 Teilnehmer mitgemacht. Im wichtigsten, dem A-Turnier, konnte Henrik Petersen seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Der für den SV 03/25 Koblenz in der Oberliga spielende Petersen erzielte in einem Achterfeld mit fünf Siegen und zwei Remisen ein herausragendes Ergebnis. Am Ende hatte er mit sechs Punkten aus sieben Partien anderthalb Punkte Vorsprung auf den Zweiten Christian Fink (SC Heimbach-Weis/Neuwied). Dritter wurde Eric Berres (SK Schweich) mit vier Punkten.

Ein Dreikampf bei den Senioren

Im B-Turnier setzte sich Helmut Bürger vom SC Polch (5,5/7) durch. Zweiter wurde Dimitrij Konstantinowskij (VfR-SC Koblenz) mit 5/7 vor Ernst Georg Haffner (SC Gambit Gusenburg) mit 4/7. Das Meisteranwärterturnier gewann Kevin Weirauch (SV Andernach) mit 5,5/7 vor Clemens Wilk (SV Siershahn) mit 5/7 und Jens Wohde (SF Nickenich) mit 3,5/7. Bei den Senioren entwickelte sich ein Dreikampf, aus dem am Ende Simon Knebl vom SC Cochem dank der besseren Feinwertung als Sieger hervorging. Mit 4,5/6 war er punktgleich mit seinem Vereinskameraden Andreas Kessler und Wolfgang Polster (SV 03/25 Koblenz).

Das Hauptturnier, das als Open mit 50 Teilnehmern ausgetragen wurde, gewann IM Yuri Boidman vom SC Heimbach-Weis/Neuwied. Er erzielte 5,5 Punkte aus 7 Partien. Auf Platz zwei und drei folgten Kai Mailitis vom SV Lahnstein und Pascal Grzeca vom SV Siershahn. Neue Rheinlandmeisterin ist die 13-jährige Ella Reuber von den SF Ochtendung. Sie erzielte im Hauptturnier 3 Punkte, gefolgt von Christina Marx (SF Hillscheid) und Daniela Stiller-Plum (VfR-SC Koblenz). Das Blitzturnier gewann FM Thomas Bohn vom SV 03/25 Koblenz souverän mit 12 Punkten aus 13 Partien. Es war bereits sein 17. Erfolg. Zweiter wurde Pascal Grzeca (SV Siershahn) mit 10/13 vor FM Pawel Grabowski (SC Remagen/Sinzig) mit 9,5/13.