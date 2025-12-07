Große Ehre für Krufter Peter Schumacher wird Parcourschef bei Weltcupfinale Holger Kern 07.12.2025, 16:23 Uhr

i Peter Schumacher, hier mit Tochter Sophie bei einem Reitturnier in Neuwied, freut sich über die Nominierung zum Parcourschef beim Weltcupfinale 2027 im schwedischen Göteborg. Holger Kern

Parcoursbauer Peter Schumacher wird 2027 das FEI Jumping World Cup Finale in Göteborg gestalten. Bekannt für seine pferdefreundliche Bauweise, erfüllt sich für ihn damit ein lang gehegter Traum.

Der rheinland-pfälzische Parcoursdesigner Peter Schumacher aus Kruft ist als verantwortlicher Parcourschef für das Longines FEI Jumping World Cup Finale 2027 der Springreiter in Göteborg benannt worden. Die Veranstalter der Gothenburg Horse Show bestätigten die Entscheidung, die Schumacher eine der prestigeträchtigsten Aufgaben im internationalen Springsport überträgt.







