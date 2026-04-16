Pawel Grabowski triumphiert im Schach als Rheinlandmeister trotz einer unerwarteten Niederlage. Auch im B-Meisterturnier und den Junioren kam es zu spannenden Entscheidungen.
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Mit 102 Teilnehmern konnte die 47. Rheinlandmeisterschaft im Schach, die über Ostern im Bürgerhaus in Andernacher Stadtteil Eich ausgetragen wurde, eine gute Resonanz verzeichnen. Rheinlandmeister wurde Pawel Grabowski vom Bundesligisten SC Remagen/Sinzig, der als klarer Favorit in das A-Meisterturnier gegangen war.