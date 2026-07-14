Montabaurs Talente bei DTU-Cup Pauline Solbach sprintet in Jena aufs Podest Marco Rosbach 14.07.2026, 18:11 Uhr

i Starke Vorstellung beim DTU-Cup in Jena: Pauline Solbach (links) und Juna Bäcker (3. von links) kamen als Dritte und Fünfte ins Ziel. Zudem überzeugten die beiden Talente aus Montabaur in der Mixed-Team-Relais. Winni Penno, RTV

Als es richtig hart wurde, spielte Pauline Solbach von der RSG Montabaur ihre Laufstärke aus und erkämpfte sich beim DTU-Cup in Jena einen Podestplatz. Dicht dahinter kam ihre Teamkollegin Juna Bäcker ins Ziel, mit der sie zudem im Team glänzte.

Der Sommer 2026 verlangt Sportlern einiges ab. Auch das letzte Rennen im DTU-Cup in Jena war geprägt von extrem hohen Temperaturen. An die fordernden Bedingungen haben sich die Nachwuchstriathleten der Steuler TriKids der RSG Montabaur aber längst gewöhnt und zeigten auch bei Temperaturen von bis zu 39 Grad starke Leistungen.







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