Triathlon-Talent aus Montabaur Pauline Solbach sprintet bei DM zu Bronze und Gold Marco Rosbach 21.06.2026, 14:49 Uhr

i Ihre Laufstärke spielte Pauline Solbach (hier beim Mons-Tabor-Triathlon) auch in Lübeck aus, wo sie sich im Endspurt die DM-Bronze sicherte. Zudem gewann die 14-jährige Gymnasiastin aus Montabaur Gold mit der Mannschaft. Marco Rosbach

Mit zwei Medaillen sorgte Pauline Solbach bei der Nachwuchs-DM in Lübeck für das herausragende Ergebnis aus Sicht der RSG Montabaur, die mit fünf Talenten ihrer TriKids am Start war. Hinzu kamen zwei weitere gute Platzierungen – und ein Rennabbruch.

Beim Mons-Tabor-Triathlon hatten die Talente der RSG Montabaur kürzlich erst ihre starke Verfassung unter Beweis gestellt, jetzt zeigten sie, dass sie auch Vergleichen auf deutlich größerer Bühne gewachsen sind. Bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Lübeck waren die Steuler TriKids des Vereins aus der Westerwälder Kreisstadt mit Pauline Solbach, Juna Bäcker, Jannis Schwabe, Emilia Solbach und Ida Wendland am Start, um sich auf nationaler ...







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