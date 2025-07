In dieser Woche werden im slowenischen Solkan die Medaillen bei der U23-Europameisterschaft im Kanuslalom vergeben. Mittendrin statt nur dabei sind in Paulina Pirro und Enrico Dietz zwei Piloten aus Bad Kreuznacher Vereinen.

Nach der WM ist vor der EM – das gilt für die besten deutschen Kanuslalom-Talente. Sie bereiten sich bereits seit vergangenem Mittwoch im slowenischen Solkan auf die kontinentalen U23-Titelkämpfe vor, die in dieser Woche ausgetragen werden.

„Die Bedingungen sind sehr gut. Wir wohnen nur fünf Gehminuten von der Strecke entfernt“, berichtet Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach. Sie wird bei den U23-Frauen in gleich vier Wettbewerben am Start sein. Im Einzel- und Teamwettbewerb mit dem Kajak-Einer sowie auf der Cross-Strecke im Individual-Wettbewerb und bei den Kopf-an-Kopf-Rennen. Gleiches gilt für Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach. „Die Stimmung im deutschen Lager ist sehr gut. Ich hänge auch öfter mit Enrico und den anderen Deutschen ab“, berichtet Paulina Pirro.

Wasserstand verändert sich in der Wettkampfwoche

Im Mittelpunkt stehen aber die Trainingseinheiten auf der Strecke, und da macht sich die räumliche Nähe bezahlt. „Der Vorteil ist, dass du von niemandem abhängig bist. Du kannst runter gehen, wann du möchtest, und kannst auch mal schnell wieder zurück in die Unterkunft zum Umziehen. Das ist richtig gut“, lobt Paulina Pirro. Die Trainingsbedingungen der vergangenen Tage sind allerdings nicht zu 100 Prozent mit den Wettkampfbedingungen in den kommenden Tagen zu vergleichen. „Im Moment wird die Strecke mit 20 Kubik geflutet, in der Rennwoche dann mit 30. Durch mehr Wasser wird alles natürlich schneller und schwieriger“, analysiert die KSV-Sportlerin.

Bei der zurückliegenden Weltmeisterschaft im französischen Foix waren die Bedingungen ebenfalls wechselhaft, schließlich fuhren die Athleten dort auf einer Naturstrecke mit schwankenden Wasserständen. Nach einem Unwetter musste auch mal eine Pause eingelegt werden. „Mit dem Einzug ins Finale habe ich mein Ziel erreicht“, blickt die 19-Jährige zurück. Platz sieben mit dem Kajak-Einer hatte sie verbucht. „Die Konkurrenz war schon extrem stark, es waren mehrere U23-Fahrerinnen am Start, die vor einem Jahr bei den Frauen an den Olympischen Spielen teilgenommen haben“, erläutert Paulina Pirro. Sich dort mit konstanten Leistungen in Vorlauf, Halbfinale und Finale durchgebissen zu haben, war eine starke Leistung. „Auch wenn ich mit meinem Finale nicht komplett zufrieden war. Die Linie war okay, aber eben nicht mehr. Ich bin nicht aggressiv genug gefahren. Daraus habe ich Schlüsse gezogen, die ich nun bei der EM umsetzen möchte“, erläutert die Feilbingerterin.

„Ich befinde mich ja noch in einem Lernprozess, in dem die Entwicklung und das Sammeln von Erfahrungen wichtiger sind als das nackte Ergebnis.“

Paulina Pirro

Bei der EM wird das Teilnehmerfeld vergleichbar sein, schließlich kommen die besten Slalomkanuten aus Europa, lediglich eine US-Amerikanerin brach bei der WM in die Phalanx der Europäerinnen ein. Sehr ähnlich sieht das bei den U23-Männern aus, bei denen Dietz Achter wurde. Beide Bad Kreuznacher profitieren in dieser Saison davon, dass der Deutsche Kanu-Verband sie nach den nationalen Qualifikationsrennen ins Nationalteam der Frauen und Männer berufen hat.

Paulina Pirro und Enrico Dietz durften bei der EM der Erwachsenen und bei zwei Weltcups starten. „Das hat mich extrem weitergebracht“, sagt Paulina Pirro und erklärt: „Es waren ja nicht nur die Wettkämpfe, wir waren in die ganzen Trainings- und Vorbereitungsmaßnahmen einbezogen. Das waren insgesamt sechs Wochen, in denen wir voll im Geschäft dabei waren. Vor allem von Ricarda Funk konnte ich mir da einiges abschauen.“ Ihre Vereinskameradin, die mit 33 Jahren mittlerweile zu den Routiniers gehört und alles gewonnen hat, was es im Kanuslalom zu gewinnen gibt, führt das deutsche A-Team bekanntlich an. Dass die beiden Nachwuchs-Fahrer bei den Erwachsenen nicht ins Vorderfeld fuhren, wunderte Paulina Pirro ganz und gar nicht: „Das braucht seine Zeit. Ich befinde mich ja noch in einem Lernprozess, in dem die Entwicklung und das Sammeln von Erfahrungen wichtiger sind als das nackte Ergebnis.“

i Will in sein zweites großes Finale in diesem Jahr: Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach. Philipp Reichenbach

Das wird bei der U23-EM im Duell mit ähnlich alten Frauen anders sein. „Auch da ist der Einzug ins Einzelfinale wieder das Ziel. Und dann möchte ich im Endlauf die Erfahrungen aus Foix umsetzen“, sagt die Feilbingerterin, die aber noch ein zweites Eisen im Feuer hat. „Im Teamwettbewerb rechne ich mir richtig was aus“, sagt Paulina Pirro. Das hängt auch mit der Besetzung des Teams zusammen. Bei der WM fehlte die stärkste Deutsche, Emily Apel aus Augsburg, die nun dabei ist. „Mit Emily und Antonia Plochmann wurden wir 2020 schon einmal Europameisterinnen bei den Juniorinnen, und vergangenes Jahr waren wir Vize-Europameisterinnen in der U23. Wir werden auch dieses Mal als Favoriten gehandelt“, erzählt die KSVlerin von ihren Ambitionen.

Neben den klassischen Slalomdisziplinen etablieren sich die Cross-Disziplinen immer mehr. „Ich bevorzuge den Slalom“, sagt Paulina Pirro und ähnelt dabei sehr ihrem Vorbild Ricarda Funk. Die Nachwuchs-Pilotin erklärt auch den Grund: „Auch in den Kopf-an-Kopf-Rennen brauchst du Technik und Strategie, aber es kommt auch ein Tick Glück dazu, weil du ja gar nicht beeinflussen kannst, was die anderen, die gegen dich fahren, machen. Besser gefällt mir da noch der Individual-Wettbewerb. Auch da hast du alles in eigener Hand.“ In diesem wurde sie bei der WM Zwölfte und schied direkt in der ersten Runde der Direktduelle aus. „Dort würde ich schon gerne mal eine Runde überstehen und ins Viertel- oder Halbfinale kommen“, nennt Paulina Pirro ein weiteres Ziel für die U23-EM, die am Mittwoch mit den ersten Rennen startet.