Am Donnerstag gilt es für Paulina Pirro und Enrico Dietz bei der U23-Weltmeisterschaft im Kanuslalom im französischen Foix. Die Bad Kreuznacher haben den Vorlauf gemeistert und stehen im Kajak-Einer im Halbfinale, dem im optimalen Fall das Finale folgen wird.

Die Qualifikation verlief höchst unterschiedlich. Paulina Pirro vom KSV wusste zu überzeugen. Sie belegte im Feld von 54 Frauen einen starken fünften Platz, lag nur 1,60 Sekunden hinter der Schnellsten zurück. Es war das beste Vorlaufergebnis aller deutschen Kajak-Starter in Foix. Dabei ist das Feld der U23-Frauen hochwertig besetzt. Zweite wurde die US-Amerikanerin Evy Leibfarth, die bereits 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio bei den Erwachsenen am Start war. Am Donnerstag im Halbfinale muss Paulina Pirro also erneut ans Limit, um ihr großes Ziel Finale zu erreichen.

„Der Plan sah anders aus. Die beiden Torstabberührungen waren vermeidbar. Ich bin nicht zufrieden, stehe aber im Semifinale.“

Enrico Dietz

Enrico Dietz (RKV) landete auf dem 27. Platz, 30 Sportler erreichten das Semifinale. „Beim Reiten heißt es, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss“, scherzte Vater Steffen Dietz. Sohn Enrico ergänzte: „Der Plan sah anders aus. Die beiden Torstabberührungen waren vermeidbar. Ich bin nicht zufrieden, stehe aber im Semifinale. Ich werde das mit meinem alten Stützpunkt-Trainer Florian Schlegel analysieren und die nötigen Schlüsse ziehen.“ Dietz hatte nur 6,36 Sekunden Rückstand auf den Vorlauf-Ersten, das zeigt die große Leistungsdichte bei den U23-Männern, bei denen es am Donnerstag bei null losgeht, sodass Dietz noch alle Chancen aufs Finale hat.

In den Teamrennen blieben die Deutschen ohne Medaille. Die U23-Männer wurden Sechste. „Wir konnten eng zusammenbleiben und hatten eine gute Pace, aber jeder von uns dreien hatte eine Torstabberührung, und damit brauchst du dir keine Hoffnung auf das Podest machen. Schade, denn die Fahrzeit hätte gereicht“, ärgerte sich Dietz. Ebenfalls sechs Strafsekunden handelten sich die U23-Frauen mit Paulina Pirro ein. Sie wurden Neunte. Charlotte Wild (Halle) musste dabei eine Hilfsschleife fahren.