Beim Weltranglistenrennen der Slalomkanuten im französischen Epinal erreichte Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach gleich drei Podiumsplätze. Im Kajak-Einer erreichte sie den zweiten Rang, im Cross-Wettbewerb holte sie Bronze im Einzelzeitfahren und Silber in den Kopf-an-Kopf-Rennen. „Ich bin sehr stolz auf Paulina. Sie hat erneut gezeigt, was sie auf internationaler Bühne leisten kann“, bilanzierte Landestrainer Jörg Blees.

Die Feilbingerterin war die einzige Starterin von der Nahe, die im Kajak-Einer (K1) das A-Finale erreichte. Mit Platz sieben gelang ihr der Sprung in den Endlauf. „Darüber war ich mega-happy“, sagte die 19-Jährige. Mit Blees ging sie dann die Strecke noch einmal durch. „Sei die, die du immer bist. Fahre aggressiver als im Vorlauf“, gab der Coach ihr mit auf den Weg, und das war eine gute Marschrichtung. Nur eine Französin lag am Ende vor Paulina Pirro.

Vereinskameradin Katharia Nesselträger kam im K1 auf die Plätze 20 im Vorlauf und 13 im B-Finale. Im Canadier-Einer (C1) wurden die Ränge 19 und acht notiert. Auch Ron Bahmann startete in beiden Disziplinen. Er landete im C1 auf den Plätzen 28 und 21 sowie im K1 auf den Rängen 68 und 29.

Auf den K1 konzentrierten sich Tom Pahl (53. im Vorlauf/24. im B-Finale), Tarek Lemler (44./60.) und Jan Zinner (71./40.). Auch Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach war nach Epinal gereist und wurde im B-Finale Siebter, nachdem er im Vorlauf auf Rang 66 platziert war.

Im Einzelzeitfahren des Cross-Wettbwerbs lag Paulina Pirro nur 0,08 Sekunde hinter der zweitplatzierten Britin Sophie Ogilvie – ein starkes Ergebnis. Katharina Nesselträger verpasste als 28. aufgrund eines Fehlers an der Rampe den Einzug in die direkten Duelle. Die weiteren Platzierungen: 23. Bahmann, 24. Lemler, 30. Dietz, 44. Zinner. Bahmann und Lemler schafften damit den Sprung in die Kopf-an-Kopf-Rennen, in denen im Achtelfinale Endstation war. Paulina Pirro fuhr dagegen ins Finale und musste sich dort nur der Britin Ogilvie geschlagen geben.

Starke Ergebnisse auch in Zeitz

Parallel zum Weltranglistenrennen in Epinal besuchte ein sechsköpfiges Aufgebot des KSV die Regatta in Zeitz, wo im Oktober auch die German Masters ausgetragen werden. Den Test auf der DM-Strecke meisterten die Senioren hervorragend. Bei den Männern der Seniorenklassen, die altersübergreifend alle in einem Rennen gewertet wurden, holte Stefan Senft Silber im Kajak-Einer (K1), ebenso wie Birgit Zinner bei den Frauen. Gold gewann dort Sandra Schmidt, die mit ihren weiteren Siegen im Canadier-Einer (C1) sowie im Sprint-Wettbewerb die herausragende Sportlerin der Veranstaltung war. Beim Sprint-Slalom der U14 belegte Theo Herrera einen starken neunten Platz, ebenso wie Lily van Loon in der weiblichen U18. Ihr Bruder Yves fuhr bei den gleichaltrigen Jungs auf Rang 19.