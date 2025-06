Für die Nachwuchsfahrer Paulina Pirro und Enrico Dietz endeten die Einsätze in der A-Nationalmannschaft mit dem Weltcup in Pau. Ab sofort bereiten sie sich auf die U23-WM vor.

Auf Ricarda Funk ist Verlass. Die Europameisterin vom KSV Bad Kreuznach gewann im französischen Pau den zweiten Weltcup der Saison. Dabei war der finale Lauf der 33-Jährigen nicht einmal perfekt. „Ich war nicht ganz auf der Linie, habe aber Ruhe bewahrt und meinen Fähigkeiten vertraut“, berichtete die Kajak-Königin, die ohne Stangenberührung das Ziel erreichte.

Als 41. des Vorlaufs verpasste ihre junge Vereinskameradin Paulina Pirro erneut den Endlauf. Sie bekam 52 Strafsekunden aufgebrummt, doch auch ohne diese hätte es nicht gereicht. Damit hat sie den geforderten Leistungsnachweis für die Frauen-WM im Herbst in Australien nicht erbracht, wird den Weltcup-Zirkus verlassen und sich ab sofort auf die U23-WM vorbereiten. Dort wird auch Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach an den Start gehen. Auch er verpasste bei seinem Ausflug in den Männer-Weltcup mit Platz 44 das Finale, allerdings zeigte der 19-Jährige abschnittsweise ein gutes Rennen, was für die Zukunft hoffen lässt.