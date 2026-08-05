Die Kanuslalom-Europameisterschaft der U23 und der Junioren ist eröffnet. Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach zeigte sich direkt mal von ihrer besten Seite und überzeugte in der Einzel-Qualifikation und im Teamwettbewerb.
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Glanzvoller Start in die Europameisterschaften: Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach hat bei der U23-EM im französischen Épinal am ersten Wettkampftag die erste Medaille eingefahren. Wie schon bei der Weltmeisterschaft vor vier Wochen in Polen gewann sie mit dem deutschen Kajak-Team Silber.