EM in Frankreich Paulina Pirro bejubelt mit dem Kajak-Team EM-Silber Olaf Paare

Tina Paare 05.08.2026, 18:16 Uhr

i Die Freude bei den frischgebackenen Vize-Europameisterinnen ist groß: Paulina Pirro (von rechts), Antonia Plochmann und Mina Blume bejubeln ihren Erfolg im Kajak-Einer. Philipp Reichenbach/DKV

Die Kanuslalom-Europameisterschaft der U23 und der Junioren ist eröffnet. Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach zeigte sich direkt mal von ihrer besten Seite und überzeugte in der Einzel-Qualifikation und im Teamwettbewerb.

Glanzvoller Start in die Europameisterschaften: Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach hat bei der U23-EM im französischen Épinal am ersten Wettkampftag die erste Medaille eingefahren. Wie schon bei der Weltmeisterschaft vor vier Wochen in Polen gewann sie mit dem deutschen Kajak-Team Silber.







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