Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison durfte sich die 20-jährige Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach noch einmal in einem Weltklassefeld der Frauen bei der EM in Ivrea beweisen. Platz fünf mit dem Team war die beste Platzierung.
Lesezeit 1 Minute
Die Europameisterschaften der Frauen liefen für Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach nicht nach Plan. Die Feilbingerterin, die in diesem Jahr in der Altersklasse U23 Welt- und Europameisterin geworden war, wurde zur Belohnung für ihre starken Resultate für die kontinentalen Titelkämpfe bei den Frauen nominiert.