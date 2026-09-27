Probleme in Einzelrennen Paulina Pirro bei EM mit dem Frauenteam Fünfte Olaf Paare 27.09.2026, 12:10 Uhr

i Im Kajak-Cross war Paulina Pirro U23-Europameisterin geworden, bei den Frauen musste sie aufgrund einer Strafe schon nach dem Einzelzeitfahren die Segel streichen. Uta Büttner

Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison durfte sich die 20-jährige Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach noch einmal in einem Weltklassefeld der Frauen bei der EM in Ivrea beweisen. Platz fünf mit dem Team war die beste Platzierung.

Die Europameisterschaften der Frauen liefen für Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach nicht nach Plan. Die Feilbingerterin, die in diesem Jahr in der Altersklasse U23 Welt- und Europameisterin geworden war, wurde zur Belohnung für ihre starken Resultate für die kontinentalen Titelkämpfe bei den Frauen nominiert.







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