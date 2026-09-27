Probleme in Einzelrennen
Paulina Pirro bei EM mit dem Frauenteam Fünfte
Im Kajak-Cross war Paulina Pirro U23-Europameisterin geworden, bei den Frauen musste sie aufgrund einer Strafe schon nach dem Ei
Im Kajak-Cross war Paulina Pirro U23-Europameisterin geworden, bei den Frauen musste sie aufgrund einer Strafe schon nach dem Einzelzeitfahren die Segel streichen.
Uta Büttner

Zum Abschluss einer erfolgreichen Saison durfte sich die 20-jährige Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach noch einmal in einem Weltklassefeld der Frauen bei der EM in Ivrea beweisen. Platz fünf mit dem Team war die beste Platzierung.

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Die Europameisterschaften der Frauen liefen für Slalomkanutin Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach nicht nach Plan. Die Feilbingerterin, die in diesem Jahr in der Altersklasse U23 Welt- und Europameisterin geworden war, wurde zur Belohnung für ihre starken Resultate für die kontinentalen Titelkämpfe bei den Frauen nominiert.
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