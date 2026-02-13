Triathlet im Interview Paul Kahlin: Ich möchte sehen, wie weit man kommen kann Alfons Benz 13.02.2026, 11:15 Uhr

i Der Valwiger Triathlet Paul Kahlin vom RSC Untermosel beim Lauftraining im Stadion Kaisersesch bei winterlichem Wetter. Alfons Benz

Der 21-jährige Valwiger Paul Kahlin vom RSC Untermosel hat in seiner jungen Sportlerkarriere schon einiges mitgemacht: Die Fußballschuhe hing er nach höherklassigen Stationen verletzungsbedingt an den Nagel, im Triathlon soll es nun hoch hinausgehen.

Den Triathlonsport hat sich Paul Kahlin aus Valwig an der Mosel, der ehemalige Fußballer der Spvgg Cochem, seit einiger Zeit als neue Sportart auserkoren und sich für das anstehende Jahr einiges auf die Fahne geschrieben. Im Interview spricht der 21-jährige Sportler vom RSC Untermosel über seine Ambitionen, die Vorbereitung auf die neue Saison und seine Ziele in dieser anspruchsvollen Ausdauersportart.







