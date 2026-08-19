Paula Schupp sorgte für eine kleine Sensation, und Maike Preuß hatte großes Pech, obwohl sie womöglich zum ersten Mal hundert Sprünge in 30 Sekunden geschafft hatte. Das Team des TV Oberstein erlebte bei der EM in Norwegen ziemlich viel.
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Mit guten bis sehr guten Leistungen und einem Paukenschlag am Ende sind die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein von der Europameisterschaft im Oslofjord Convention Center in Norwegen zurückgekehrt.Für den angesprochenen Paukenschlag der Wettkampfwoche sorgte Paula Schupp, die jüngste TVO-Skipperin, am letzten Tag der Wettkämpfe.