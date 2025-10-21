Zwei Abschiede im Mittelpunkt Packende Springprüfungen und große Emotionen in Neuwied Holger Kern 21.10.2025, 22:22 Uhr

i Robby Krowoza und Lordess waren wieder einmal unschlagbar: In Oberbieber gewann das Paar das Zweisterne-S-Springen. Holger Kern

Neben einem Feuerwerk an Herausforderungen für die Reiter standen beim dreitägigen Hallenturnier in Neuwied-Oberbieber vor allem die Abschiede zweier Menschen im Mittelpunkt, die den Reitsport in der Region nachhaltig geprägt haben.

Das diesjährige Hallenreitturnier in Oberbieber war mehr als nur ein sportliches Ereignis: Es wurde zu einem Ort der Erinnerung, der Wertschätzung und der großen Gefühle. Neben packenden Springprüfungen standen zwei bewegende Abschiede von Menschen im Mittelpunkt, die den Reitsport in der Region nachhaltig geprägt haben.







