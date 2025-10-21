Neben einem Feuerwerk an Herausforderungen für die Reiter standen beim dreitägigen Hallenturnier in Neuwied-Oberbieber vor allem die Abschiede zweier Menschen im Mittelpunkt, die den Reitsport in der Region nachhaltig geprägt haben.
Lesezeit 2 Minuten
Das diesjährige Hallenreitturnier in Oberbieber war mehr als nur ein sportliches Ereignis: Es wurde zu einem Ort der Erinnerung, der Wertschätzung und der großen Gefühle. Neben packenden Springprüfungen standen zwei bewegende Abschiede von Menschen im Mittelpunkt, die den Reitsport in der Region nachhaltig geprägt haben.