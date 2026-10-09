Mit einem Trainingslager in der VG Herrstein/Rhaunen bereiten sich kleinwüchsige Kinder auf die Weltspiele in Australien vor. Mitten drin ist der Breitenthaler Oskar Stumm. In Breitenthal finden nun ein Trainingslager und ein besonderes Spiel statt.
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Am Sonntagmorgen steht Oskar Stumm in einem ganz außergewöhnlichen Fußballspiel im Blickpunkt. In Breitenthal trifft sein Team auf die F-Jugend der JSG Hunsrücker Land. Das Besondere: Oskar ist kleinwüchsig – und seine Mannschaftskameraden ebenso. Ihr Spiel in Breitenthal ist Teil der Vorbereitung auf die World Dwarf Games in knapp einem Jahr in Australien.