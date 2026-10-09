WM der Kleinwüchsigen als Ziel Oskar Stumm und sein Team trainieren für Australien Sascha Nicolay 09.10.2026, 00:00 Uhr

i Oskar Stumm ist mit Feuereifer im Training bei der Sache. Der neun Jahre alte Breitenthaler Junge verfügt über ein gutes Ballgefühl und könnte im kommenden Jahr das Trikot der deutschen Nationalmannschaft bei den Weltspielen in Ausstraalien tragen. Frank Stumm

Mit einem Trainingslager in der VG Herrstein/Rhaunen bereiten sich kleinwüchsige Kinder auf die Weltspiele in Australien vor. Mitten drin ist der Breitenthaler Oskar Stumm. In Breitenthal finden nun ein Trainingslager und ein besonderes Spiel statt.

Am Sonntagmorgen steht Oskar Stumm in einem ganz außergewöhnlichen Fußballspiel im Blickpunkt. In Breitenthal trifft sein Team auf die F-Jugend der JSG Hunsrücker Land. Das Besondere: Oskar ist kleinwüchsig – und seine Mannschaftskameraden ebenso. Ihr Spiel in Breitenthal ist Teil der Vorbereitung auf die World Dwarf Games in knapp einem Jahr in Australien.







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