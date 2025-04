Die Talente des KSV Bad Kreuznach bewegen sich national auf hohem Niveau. Das wiesen sie beim Nachwuchs-Slalom in Bergheim nach.

Beim Bergheimer Nachwuchs-Slalom, der zielgerichtet für die Altersklassen U8 bis U16 ins Leben gerufen wurde, triumphierten die jungen Kanuten des KSV Bad Kreuznach mit vier Siegen und weiteren Podestplätzen.

Zwei Goldmedaillen sicherte sich Rick Bahmann, der in der U12 sowohl im Kajak-Einer (K1) als auch im Canadier-Einer (C1) das Rennen mit großem Vorsprung für sich entschied. Wesentlich knapper ging es in der U14 zu. Dort siegte Oskar Steitz durch einen fehlerfreien zweiten Lauf mit 0,44 Sekunden Vorsprung. Sein Gesamtergebnis von 98,60 Sekunden war gleichzeitig die Regattabestzeit, und damit war er schneller als die U16-Fahrer. Theo Herrera wurde Neunter und stand zusammen mit Bahmann und Steitz erstmals auf dem Treppchen, als sich das KSV-Trio unter 15 K1-Teams Bronze erkämpfte.

Zum Bronzerang fehlten Emma Steitz in der weiblichen U14 nur zwei Sekunden. Sie wurde im K1 Vierte, ebenso wie bei ihrem Debüt im C1. Gemeinsam mit ihrem Bruder Oskar, der bei seiner C1-Premiere Fünfter wurde, und Rick Bahmann gewann Emma schließlich im C1-Team doch noch Bronze.

Kajak-Cross macht Lust auf mehr

Überragend war der Sieg von Hilda Steitz, die bei den Mädchen der U10 die Konkurrenz mit 30 Sekunden Vorsprung dominierte. Luke Bahmann, der bei den jüngsten Teilnehmern der U8 seine erste Regatta fuhr, meisterte den Slalomparcours auf der Erft prima und wurde Dritter. Ihre Slalompremiere feierten auch die Zwillinge Yves und Lily van Loon, die vom Wildwasser-Rennsport kommend zum KSV gestoßen sind. In der U16 wurde Yves Achter und Lily Fünfte. Im Team paddelten beide mit Emma Steitz auf Rang vier.

Am Ende wurde für die U14 noch ein Kajak-Cross-Zeitfahren angeboten, bei dem Emma Steitz im weiblichen Feld Zweite und Oskar Steitz im männlichen Bereich Dritter wurde. Rick Bahmann und Theo Herrera passierten jeweils ein Tor nicht korrekt, was sie auf die Plätze sieben und acht zurückwarf. Dennoch war dies eine wichtige Erfahrung in der neuen Kanu-Sportart, die Lust macht auf weitere Events dieser Art. sts