Skeletonpilotin aus Brachbach Olympia-Star Jacqueline Pfeifer geht mit einem Lachen Marco Rosbach 16.09.2026, 19:03 Uhr

i Das war’s: Nach 19 Jahren hat Jacqueline Pfeifer am Mittwoch ihre Karriere als Skeletonpilotin beendet. Bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo im Februar dieses Jahres hatte die Brachbacherin jeweils Bronze im Einzelwettbewerb und im Mixed-Team an der Seite von Christopher Grotheer gewonnen. Robert Michael, picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo, dazu Silber in Pyeongchang, drei WM-Titel und drei Siege im Gesamtweltcup: Jacqueline Pfeifer hat den Skeletonsport geprägt wie keine andere. Jetzt hört die Pilotin aus Brachbach auf.

Sie hat viel erlebt, fast alles gewonnen, sportliche Triumphe gefeiert, sich aber genauso durch (wenige) Täler gekämpft. Drei olympische Medaillen, drei Weltmeistertitel, sechs weiteren WM-Medaille sowie drei Gesamtweltcupsiege schmücken eine sportliche Bilanz, die Jacqueline Pfeifer zu einer der erfolgreichsten Skeletonpilotinnen aller Zeiten macht.







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