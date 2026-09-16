Zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo, dazu Silber in Pyeongchang, drei WM-Titel und drei Siege im Gesamtweltcup: Jacqueline Pfeifer hat den Skeletonsport geprägt wie keine andere. Jetzt hört die Pilotin aus Brachbach auf.
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Sie hat viel erlebt, fast alles gewonnen, sportliche Triumphe gefeiert, sich aber genauso durch (wenige) Täler gekämpft. Drei olympische Medaillen, drei Weltmeistertitel, sechs weiteren WM-Medaille sowie drei Gesamtweltcupsiege schmücken eine sportliche Bilanz, die Jacqueline Pfeifer zu einer der erfolgreichsten Skeletonpilotinnen aller Zeiten macht.