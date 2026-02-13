Gold möglich für Brachbacherin Olympia-Krimi: Jacqueline Pfeifer bei Halbzeit Dritte Marco Rosbach 13.02.2026, 19:15 Uhr

i Mit Startnummer sechs ist Jacqueline Pfeifer in Cortina d'Ampezzo ins Rennen gegangen. Nach zwei von vier Läufen liegt die 31-Jährige aus Brachbach auf Rang drei. Michael Kappeler, dpa. picture alliance/dpa

Der Traum von einer Medaille bei ihren dritten Olympischen Spielen lebt, auch Gold ist möglich: Nach zwei von vier Läufen liegt Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer aus Brachbach auf Rang drei. Im zweiten Durchgang war die 31-Jährige überragend.

Halbzeit bei den Olympischen Spielen für Jacqueline Pfeifer – und noch ist im Kampf um eine Medaille alles drin für die Skeletonpilotin aus Brachbach. Auch der Traum von Gold lebt, weil sie im zweiten Durchgang die Schnellste war. Nach den ersten beiden von insgesamt vier Läufen im Cortina Sliding Centre liegt die hoch gehandelte 31-Jährige auf Platz drei, nach dem ersten Durchgang war sie Vierte.







