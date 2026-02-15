Brachbacherin in Cortina stark Olympia-Bronze als Lohn für Jacka Pfeifers harte Arbeit Marco Rosbach 15.02.2026, 12:13 Uhr

i 14.02.2026, Italien, Cortina D·ampezzo: Olympia, Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026, Skeleton, Einer, Frauen, Durchgang 4 im Cortina Sliding Centre, Susanne Kreher (Deutschland, l) jubelt im Ziel über Platz zwei neben der Drittplatzierten Jacqueline Pfeifer (Deutschland). Foto: Robert Michael/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Robert Michael. Robert Michael/dpa

Erfolge bei Olympischen Spiele sind keine Produkte des Zufalls. Dahinter steckt jahrelange Arbeit, auch Rückschläge gehören dazu. Acht Jahre nach ihrem Silbercoup gewann Jacqueline Pfeifer aus Brachbach in Cortina d’Ampezzo jetzt Bronze im Skeleton.

Als Jacqueline Pfeifer (damals noch Lölling) vor acht Jahren in Pyeongchang die Silbermedaille gewann, gab es bei ihr zu Hause in Brachbach (Kreis Altenkirchen) gleich zwei Public Viewings. Das war diesmal nicht nötig. Nach Südkorea 2018 und Peking 2022 erlebt die 31-Jährige ihre dritten Olympischen Spiele praktisch vor der Haustür.







Artikel teilen

Artikel teilen