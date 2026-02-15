Erfolge bei Olympischen Spiele sind keine Produkte des Zufalls. Dahinter steckt jahrelange Arbeit, auch Rückschläge gehören dazu. Acht Jahre nach ihrem Silbercoup gewann Jacqueline Pfeifer aus Brachbach in Cortina d’Ampezzo jetzt Bronze im Skeleton.
Lesezeit 3 Minuten
Als Jacqueline Pfeifer (damals noch Lölling) vor acht Jahren in Pyeongchang die Silbermedaille gewann, gab es bei ihr zu Hause in Brachbach (Kreis Altenkirchen) gleich zwei Public Viewings. Das war diesmal nicht nötig. Nach Südkorea 2018 und Peking 2022 erlebt die 31-Jährige ihre dritten Olympischen Spiele praktisch vor der Haustür.