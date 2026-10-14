Ohne vier Stammkräfte die Saarland-Hürden gemeistert
Vor allem über die Frauenpositionen punktete die SG Rheinhessen bei ihren beiden Auftritten im Saarland. Das Team bleibt so ungeschlagen und verteidigt die Tabellenführung.
Lesezeit 2 Minuten
Am zweiten Spielwochenende etablierten sich die Badminton-Asse der SG Rheinhessen mit drei Punkten aus zwei richtungsweisenden Partien im Saarland in der Spitzengruppe der Regionalliga. Durch das 4:4-Remis beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III und dem denkbar knappen 5:3-Erfolg bei Vizemeister PSV Saar behielt die SG, zu der auch der Post-SV Bad Kreuznach gehört, die Rolle als Ligaprimus inne.