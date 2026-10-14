SG Rheinhessen ungeschlagen Ohne vier Stammkräfte die Saarland-Hürden gemeistert 14.10.2026, 11:07 Uhr

i Gute Nerven: Hehui Zhou zeigt im abschließenden Mixed eine klasse Leistung und holt den entscheidenden Punkt für die SG Rheinhessen. Edgar Daudistel

Vor allem über die Frauenpositionen punktete die SG Rheinhessen bei ihren beiden Auftritten im Saarland. Das Team bleibt so ungeschlagen und verteidigt die Tabellenführung.

Am zweiten Spielwochenende etablierten sich die Badminton-Asse der SG Rheinhessen mit drei Punkten aus zwei richtungsweisenden Partien im Saarland in der Spitzengruppe der Regionalliga. Durch das 4:4-Remis beim 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III und dem denkbar knappen 5:3-Erfolg bei Vizemeister PSV Saar behielt die SG, zu der auch der Post-SV Bad Kreuznach gehört, die Rolle als Ligaprimus inne.







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