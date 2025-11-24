Neue Aufgabe für Kreuznacher: Oberst ins Präsidium des Ringer-Bundes gewählt
Neue Aufgabe für Kreuznacher
Oberst ins Präsidium des Ringer-Bundes gewählt
Steffen Oberst fiebert stets mit, wenn er bei seinem VfL Bad Kreuznach am Rande der Ringermatte sitzt. Nun bringt er sich auch bundesweit ein. Der Bad Kreuznacher gehört dem neuen Präsidium des Deutschen Ringer-Bundes an.
Steffen Oberst aus Bad Kreuznach ist neuer Referent für Statistik und Dokumentation im Deutschen Ringer-Bund (DRB). Der DRB-Bundestag in Neuss wählte den langjährigen Leiter des Olympiastützpunktes Rheinland-Pfalz/Saarland einstimmig ins DRB-Präsidium.