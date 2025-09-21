DM-Silber nach Lauterecken: Nur eine Ex-Kaderschützin liegt vor Eva Naudsch
Diese Bilanz kann sich sehen lassen: Gleich zwei Sportschützen aus Lauterecken brachten von unterschiedlichen deutschen Meisterschaften Edelmetall mit nach Hause.
Zwei Sportschützen aus Lauterecken sicherten sich bei nationalen Meisterschaften Silbermedaillen. Eva Naudsch und Marco Degen wurden jeweils Deutsche Vizemeister.Eva Naudsch vom SV Lauterecken sicherte sich Rang zwei mit dem Kleinkaliber-Gewehr bei den deutschen Meisterschaften, die wie jedes Jahr auf der Olympia-Schießanlage in München ausgetragen wurden.