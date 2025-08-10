Das Finale des Synchron-Wettbewerbs der Trampolinturner bei den World Games im chinesischen Chengdu entwickelte sich zu einem Festival der Abbrüche. Caio Lauxtermann und Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach waren am Ende die einzigen Turner, die eine komplette Übung zeigten. Kurioserweise brachte die aber nur die Bronzemedaille ein.

Das war dem ungewöhnlichen Modus geschuldet, der mehr Spannung in den Trampolinsport bringen soll. Die acht Paare, die sich für die World Games qualifiziert hatten, turnten zunächst einen normalen Vorkampf. Die amtierenden Weltmeister aus Deutschland, die sich 2023 den globalen Titel gesichert hatten, belegten dabei Rang drei. „Unsere Turner haben aber noch nicht ihre beste Übung gezeigt und können sich noch steigern“, gab Katarina Prokesova den beiden mit auf den finalen Weg. Die Bundestrainerin aus Hannover betreute in Chengdu die beiden Bad Kreuznacher gemeinsam mit deren Heimtrainer Steffen Eislöffel, dem Cheftrainer des Bundesstützpunkts in Bad Kreuznach.

Portugiesen schaffen einen Sprung mehr

Die besten vier des Vorkampfs kamen eine Runde weiter, in der nun erstmals K.-o.-Duelle angesetzt waren. Im direkten Duell sollte sich entscheiden, wer das Finale erreicht. Als Dritte turnten Lauxtermann und Vogel nun gegen die Portugiesen, die Rang zwei im Vorkampf erreicht hatten. Beide Paare mussten ihre Übungen aber abbrechen. Die Portugiesen (25,90 Punkte) schafften dabei einen Sprung mehr als die Bad Kreuznacher (21,46) und qualifizierten sich für den Endkampf. Auch im anderen Semifinale kam kein Paar durch. Zwei Franzosen zogen dabei den Kürzeren gegen die Niederländer und trafen damit im kleinen Finale um Bronze auf die MTVler.

Und es blieb dabei, die Franzosen mussten vorzeitig von den Geräten. Lauxtermann und Vogel konzentrierten sich und trafen das Tuch sauber auf den Punkt. Schon vor dem Ende der Übung brach in der gigantischen Arena tosender Applaus aus – so happy waren die Zuschauer über eine komplette Darbietung. Mit 52,450 Punkten sorgten die beiden MTVler für das mit Abstand höchste Finalergebnis, denn auch im Finale, das die Portugiesen (31,79) gegen die Niederländer (15,81) gewannen, gab es zwei Abbrüche. Gut möglich, dass angesichts dieser Ereignisse der Modus noch einmal überdacht wird...

„Es ist natürlich schade für Caio und Fabian, dass sie nur Bronze gewonnen haben, angesichts der Tatsache, dass sie als einzige eine komplette Übung gezeigt und die höchste Punktzahl geholt haben“, sagte Katarina Prokesova und fügte an: „Die Jungs waren super vorbereitet und wollten gewinnen, das war unser Plan. Natürlich hätte es auch anders ausgehen können angesichts der hohen Qualität der Paare, deshalb bin ich sicher, dass am Ende die Freude über die Bronzemedaille überwiegen wird.“ Während sich die Bundestrainerin und die Turner wieder auf den Heimweg machten, bleibt Steffen Eislöffel noch einige Zeit in China. Seine Familie flog nach, und nun werden die Eislöffels das Reich der Mitte zusammen erkunden.