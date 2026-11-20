Koblenzer in Deutschland top Nun hat Maurice Grabowski Olympische Spiele im Visier Stefan Lebert 20.11.2026, 12:14 Uhr

i Nach sechs deutschen Meistertiteln ist die Laune natürlich bestens: Der Koblenzer Maurice Grabowski bereitet sich nach der erfolgreichen DM nun im Beatusbad auf die Kurzbahn-Weltmeisterschaft vor. Jörg Niebergall

Maurice Grabowski holt bei Kurzbahn-DM sechs Titel. Damit rückt der Schwimmer aus Koblenz ins Rampenlicht und zielt auf die Olympischen Spiele. Seine Spezialität sind die Sprintdisziplinen über 50 Meter.

Es ist der Durchbruch und ein großer Schritt Richtung Olympische Spiele für Maurice Grabowski gewesen. Der Koblenzer hat bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Wuppertal sechs Titel gewonnen, vier in Einzeldisziplinen und zwei mit der Staffel des SC Wiesbaden, für den er schwimmt (wir berichteten).







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