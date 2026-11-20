Overall-DM-Tickets gebucht Niemand ist stärker als Maike Preuß vom TV Oberstein Sascha Nicolay 20.11.2026, 15:30 Uhr

i Maike Preuß bot bei der Mittelrhein-Meisterschaft eine top Leistung und qualifizierte ssich für den Overall-Wettkampf der Deutschen Meisterschaft. Bernd Pohl

Top-werte über 30 Sekunden und drei Minuten sowie ein glänzender Freestyle haben Maike Preuß zur Ausnahmeerscheinung bei der Mittelrhein-Meisterschaft gemacht. Daran änderte auch ein mäßiger Triple-Under-Wettbewerb nichts.

Angespannt gingen die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein bei der Mittelrhein-Meisterschaft, die der TuS Mackenrodt in Niederwörresbach ausrichtete, an den Start, denn die Qualifikationshürden für die Deutschen Meisterschaft im kommenden Frühjahr in Fürth im Odenwald waren hoch.







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