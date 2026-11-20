Top-werte über 30 Sekunden und drei Minuten sowie ein glänzender Freestyle haben Maike Preuß zur Ausnahmeerscheinung bei der Mittelrhein-Meisterschaft gemacht. Daran änderte auch ein mäßiger Triple-Under-Wettbewerb nichts.
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Angespannt gingen die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein bei der Mittelrhein-Meisterschaft, die der TuS Mackenrodt in Niederwörresbach ausrichtete, an den Start, denn die Qualifikationshürden für die Deutschen Meisterschaft im kommenden Frühjahr in Fürth im Odenwald waren hoch.