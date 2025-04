Die Mosel Valley Tigers haben nach einem Jahr Zwangspause wegen Personalmangel wieder ins Geschehen eingegriffen. Am ersten Spieltag der Bezirksliga Mitte gab es allerdings eine Niederlage in Alzey.

Die Mosel Valley Tigers konnten ihr Comeback-Spiel auf der American-Football-Bühne in der Bezirksliga Mitte nicht gewinnen und unterlagen in Alzey erwartungsgemäß gegen die favorisierten Alzey Lions mit 13:47. Das neuformierte Team, das in der letzten Saison keinen wettbewerbsfähigen Kader stellen konnte, zeigte im Wartbergstadion vor rund 200 Zuschauern dennoch eine wettbewerbsfähige Leistung.

Nach einem 0:13-Rückstand im ersten Spiel-Quarter mit einigen Flüchtigkeitsfehlern und Unsicherheiten – es waren 13 Rookies (Neulinge) im 28 Spieler-Kader – steigerte sich die Offensive-Abteilung in den zweiten 15 Minuten und erzielte durch Oliver Schlereth den umjubelten ersten Touchdown der neuen Saison nach einem Punt Return und einem Lauf über das gesamte Spielfeld bis in die Endzone der Heim-Mannschaft. So stand es zur Halbzeit nur 6:20 aus Sicht der Gäste.

„Wir haben noch viel Arbeit vor uns, werden die Rookies weiter entwickeln und positiv in die Zukunft sehen.“

Christian Hürter, Offensive-Koordinator der Tigers

Der zweite Tigers-Touchdown gelang im dritten Quarter Manuel Walter mit einem Pick Six nach einer Interception und diesmal konnte Robin Stenzel aus der Defensive Line auch den Zusatz-Kick verwandeln. Offensive-Koordinator Christian Hürter analysierte: „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, werden die Rookies weiter entwickeln und positiv in die Zukunft sehen.“ Defense-Koordinator Sascha Gadomski, mit Hüter Doppelspitze des Teams, war „stolz auf seine Verteidigung, die die Köpfe immer oben behalten hat“. Im letzten Quarter machten sich bei den Tigers auf dem schweren Kunstrasen und bei sehr warmen Temperaturen Konditionsdefizite bemerkbar, sodass die Lions mit zwei Touchdowns und einem Extrapunkt das Ergebnis noch auf 47:13 in die Höhe schrauben konnten.

Bis zum nächsten Auswärtsspiel am 24. Mai (15 Uhr) bei den Saarlouis Saints muss das Team der Tigers sich besser einspielen – vor allem im Laufspiel – und die Fehler, die offensiv gemacht wurden, abstellen. Zu den Game-Spielern aus Sicht der Tigers wurde in der Offensive Tight End Stefan Wißmann und in der Verteidigungsformation Cornerback Manuel Walter erkoren.