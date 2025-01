Sieg und Niederlage in Bassum Niedererbacher Luftpistolen-Schützen bleiben Erstligist René Weiss 09.01.2025, 11:43 Uhr

i Symbolbild nmann77 - stock.adobe.com

Der SV Niedererbach bleibt in der 1. Luftpistolen-Bundesliga Nord. Das ergab das letzte Wettkampfwochenende, das die Unterwesterwälder mit einem Sieg und einer Niederlage abschlossen.

Der SV Niedererbach wird auch in der Saison 2025/26 in der 1. Luftpistolen-Bundesliga Nord dabei sein. Die Unterwesterwälder schlossen ihre zweite Erstliga-Saison mit einem Sieg und einer Niederlage ab, was in der Endabrechnung sechs Mannschaftspunkte und somit eine Punktlandung im Kampf um den Klassenverbleib bedeutet.

