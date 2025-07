Lange Zeit war es ruhig rund um den Koblenzer Fechtsport, vor allem nach dem Karriereende des vierfachen Florett-Einzelweltmeisters Peter Joppich vor drei Jahren entstand erst einmal ein Vakuum – jedenfalls was den Spitzensport bei deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften angeht.

Doch plötzlich und unverhofft hat Koblenz wieder einen Spitzenathleten, denn seit dieser Saison geht Laurenz Rieger, der der deutschen Florettnationalmannschaft angehört, für die Coblenzer Turngesellschaft (CTG) auf die Planche. In München geboren und aufgewachsen, zogen seine Eltern in die Pfalz und Rieger, damals acht Jahre alt, schloss sich der TSG Weinsheim an und verbuchte Erfolge bei nationalen und internationalen Wettkämpfen im Jugendbereich.

„Ich habe einen Verein gesucht, der mir sympathisch ist, und dann bin ich nach Koblenz gewechselt.“

Florett-Nationalfechter Laurenz Rieger, der sich der Coblenzer TG angeschlossen hat

Und wie landete Laurenz Rieger in Koblenz? „Als ich zum Studium nach Dresden ging, habe ich einen Verein gesucht, der mir sympathisch ist“, erzählt Rieger. Dann sprach ihn Mark Perelmann an, der schon im Jahr 2018 von der TSG Weinsheim zur CTG nach Koblenz gewechselt war. „Und dann bin ich auch nach Koblenz gewechselt.“ Weil er sowieso die meiste Zeit im Stützpunkt in Bonn trainiert, passt es für den 23-Jährigen.

Rieger hat derzeit richtig viel zu tun. Denn er bereitet sich nicht nur auf seine beiden sportlichen Saisonhöhepunkte, der Weltmeisterschaft vom 22. bis 30. Juli in der georgischen Hauptstadt Tiflis und und dem Halbfinale der deutschen Meisterschaft im Rahmen der Finals in Dresden vom 31. Juli bis 3. August, vor, sondern Rieger ist auch Botschafter der Fisu World University Games, Weltspiele der Studenten, die vom 16. bis 27. Juli im Rhein-Ruhr-Gebiet stattfindet.

Rieger rechnet sich im Halbfinale gegen deutsche Nummer 1 Chance aus

Weil sich die Veranstaltungen aber sozusagen zeitlich überschneiden, rührt Rieger zwar die Werbetrommel für die Fisu, daran teilnehmen wird er aber nicht. „Der Fokus liegt ganz klar auf der WM, die sportlich hochwertiger ist“, sagt Rieger.

Ziel des Neu-Koblenzers ist es, im Einzel unter die besten 32 der Welt zu kommen und mit dem deutschen Team unter die besten Acht. Im vergangenen Jahr wurde er mit der deutschen Mannschaft Siebter, vor zwei Jahren sogar, bei den Europaspielen in Krakau, die in etwa mit der Europameisterschaft gleichwertig besetzt waren, Dritter.

National zählt Laurenz Rieger zu den zwei bis drei besten deutschen Florettfechtern. Die Nummer eins ist derzeit der Frankfurter Alexander Kahl, Nummer 75 der Weltrangliste. Und genau gegen den muss Rieger im Halbfinale der DM in Dresden ran. Zeit für eine Wachablösung? Rieger: „Ich fahre sicherlich nicht dahin, ohne eine Chance zu haben.“