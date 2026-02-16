In Schönenberg-Kübelberg tragen die Turnverbände Mittelrhein und Pfalz gemeinsam ihre Titelkämpfe aus. Am Start der Teamwettbewerbe ist auch der TV Oberstein. Ziel ist natürlich die Qualifikation für die DM.
Lesezeit 3 Minuten
Im Rope-Skipping stehen am Samstag die gemeinsamen Teammeisterschaften der Turnverbände Mittelrhein und Pfalz auf dem Programm. Seit einigen Jahren werden diese Meisterschaften zusammen ausgerichtet, da sonst die geforderte Anzahl der qualifizierten Kampfrichter in beiden Verbänden nicht gestellt werden kann.