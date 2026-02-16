Rope-Skipping-Titelkampf Neues Frauen-Team des TV Oberstein vor Feuertaufe Sascha Nicolay 16.02.2026, 00:00 Uhr

i Das TVO-Team "Huhn", hier Zoe Fuchs, Paulina Ackermann und Nelly Lorenz will bei der Mittelrheinmeisterschaft Vollgas geben. Bernd Pohl

In Schönenberg-Kübelberg tragen die Turnverbände Mittelrhein und Pfalz gemeinsam ihre Titelkämpfe aus. Am Start der Teamwettbewerbe ist auch der TV Oberstein. Ziel ist natürlich die Qualifikation für die DM.

Im Rope-Skipping stehen am Samstag die gemeinsamen Teammeisterschaften der Turnverbände Mittelrhein und Pfalz auf dem Programm. Seit einigen Jahren werden diese Meisterschaften zusammen ausgerichtet, da sonst die geforderte Anzahl der qualifizierten Kampfrichter in beiden Verbänden nicht gestellt werden kann.







