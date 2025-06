Der traditionelle Reitertag des Reitervereins Jäger aus Kurpfalz ist immer eine gute Adresse. Die Anziehungskraft des jüngsten Events war allerdings außergewöhnlich. Einige Hundert Reitsportfreunde waren gekommen. Die tolle Resonanz war bereits vergleichbar mit dem großen Dressur- und Springturnier, das vom 25. bis 27. Juli stattfinden wird.

Beim Reitertag passte alles. Vorsitzender Martin Schneberger und sein Organisationsteam hatten ein reitsportliches Programm zu bieten, das auch von vielen externen Reiterpaaren genutzt wurde, um sich im Vorfeld der bevorstehenden Saison zu präsentieren, aber auch, um junge Pferde zu testen. Die Reitanlage war in einem Top-Zustand, und auch das Wetter war optimal. Elf Prüfungen wurden angeboten in Dressur und Springen, und für alle gab es außergewöhnlich viele Nennungen.

Leonie Kessel gelingt makelloser Durchgang

Ein erfolgreiches Comeback feierte Marina Schneberger-Gill vom gastgebenden Reiterverein auf ihrem Pferd Calithea de Toni. Sie gewann den Springreiter-Wettbewerb. Einen starken zweiten Platz sicherte sich Amelie Bohr auf Campi Coriano im Stilspring-Wettbewerb. Zudem gelang Leonie Kessel auf Loucon im Standard-Springwettbewerb der Klasse A ein makelloser Durchgang in der klar besten Zeit. Einen dritten Rang belegte Hannah Rumeney auf Arielle. In der Standard-Springprüfung Klasse A blieb sie ohne Fehler, wie auch Guilina Spreuer (RSG Soonwald) und Annika Heller (RFZV Ellerbachtal), die Rehbacherin war nur etwas langsamer.

Ihren großen Auftritt hatten auch die jüngsten Reiter in der Führ-Zügel-Klasse. Im Rahmen von Geschicklichkeitsaufgaben musste auch ein Slalom bewältigt werden. Bewertet wurden die Kids von Richterin Ute Herzmann, die auch wertvolle Tipps parat hatte.

Kniffliger Fahrparcours

Höhepunkt und Abschluss des erfolgreichen Reitertages war der erstmals durchgeführte Wettbewerb Jump & Drive, den Heinz Breitwieser, der als Ansager im Einsatz war, zunächst erklärte. Die Pferde und ein Auto befanden sich im Parcours, sechs Hindernisse wurden für die Reiter aufgebaut, sieben zum Durchfahren mit dem Ford Escort. Nach dem Springen mussten die Reiter den Autopiloten im Laufschritt zum Auto schicken, und los ging es, ohne allerdings das Anschnallen zu vergessen, worauf Ralf Kessel penibel achtete. Im Fahrparcours wurde es knifflig. Die aufgestellten Hütchen sollten im Idealfall stehen und der Tennisball darauf liegen bleiben. Ansonsten gab es Strafpunkte. 16 Paare waren bei der Gaudi dabei, und die Stimmung auf der Anlage schier grenzenlos. Am Ende erreichte das Team Giulina Spreuer/Marcel Offermann das beste Ergebnis mit 98,38 Sekunden, einen Wimpernschlag vor Sophie Wahl/Jona Kessel (100,39) und Hannah Rumeney/Kevin Wolffs (100,40).

Die Ergebnisse beim Reitertag in Rehbach:

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab: 1. Maximilian Helf auf Marshmallow (RV Distelberger Hof), 2. Luna Kunert auf San Martino (RSV Rheinhessen), 3. Larena Beul auf Temptation (RFZV Ellerbachtal).

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp, 1. Abteilung: 1. Sarah Klein auf Rocco (Pferdefreunde Fröhnerhof), 2. Cosima Wiechers auf Ari (RFV Gensingen), 3. Sophie Vogt auf Absolut Stuti (RV Rockenhausen). – 2. Abt.: 1. Franziska Helf auf Marshmallow (RV Distelberger Hof), 2. Paulina Seel auf Mukai (RFZV Ellerbachtal), 3. Hannah Raeschke auf Donegreagh Echo (RFV Boppard).- 3. Abt.: 1. Emma Sophie Hennes auf Sunny (RFZV Ellerbachtal), 2. Marleen Danscheid auf Tip On (RFV Rheinböllen), 3. Nele Bohr auf BC Vailee (RV Rehbach).

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Lana Schütz auf Jacinto (RFV Rheinböllen), 2. Emma Sophie Hennes auf Cayenne (RFZV Ellerbachtal), 3. Jasmin Hauck auf Stella (RFV Rheinböllen).

Springreiter-Wettbewerb: 1. Marina Schneberger-Gill auf Calithea de Toni (RV Rehbach), 2. Karla Best auf Isi Peasy (PSV Wöllstadt), 3. Christin Kleinz auf Aristo (RFC Bad Kreuznach).

Stilspring-Wettbewerb: 1. Pauline Wolf auf Daylight (RSG Dörrmoschel), 2. Amelie Bohr auf Campi Coriano (RV Rehbach), 3. Emily Clemens auf Calinera (RFV Rheinböllen).

Ü22-Standard-Springwettbewerb: 1. Anke Röttinger auf Chad (RFV Mainz-Gonsenheim), 2. Dana Siebert auf Catch Me If You Can (RFV Rheinböllen), 3. Nina-Sophie Bank auf Fire’s Phoenix (RSV Schwalbach).

Dressur-Wettbewerb der Klasse A: 1. Letizia Schütz auf Jacinto, 2. Mia-Sophie Schütze auf Dancy (beide RFV Rheinböllen), 3. Anna Best auf Calea (PSV Wöllstadt).

Standard-Springwettbewerb der Klasse A (90 Zentimeter): 1. Leonie Kessel auf Loucon (RV Rehbach), 2. Leandra Külzer auf Rasco (RFZV Ellerbachtal), 3. Elena Kaffenberger auf Cuidam’s Calimero (RV Rehbach).

Standard-Springwettbewerb der Klasse A (100 Zentimeter): 1. Giulina Spreuer auf Fly di Villagana (RSG Soonwald), 2. Annika Heller auf Lipstick (RFZV Ellerbachtal) 3. Hannah Rumeney auf Arielle (RV Rehbach).