Salina-Cup des VfL Neuer Termin kommt Kindern und Helfern entgegen 19.11.2025, 15:45 Uhr

i Eine Spezialistin für die Sprintstrecken: Ayana Bredel vom VfL Bad Kreuznach gewann beim Salina-Cup zwei Rennen des Jahrgangs 2014 über 25 Meter. Klaus Castor

Ein neuer Termin, ein neuer Name – und ein voller Erfolg: Beim Salina-Cup des VfL Bad Kreuznach glänzten nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Idee dahinter. Warum der Wechsel vom Nikolausschwimmen zum November-Termin alle begeistert.

Auf den Nikolaus musste der Schwimm-Nachwuchs in diesem Jahr verzichten. Über Jahrzehnte hatte der VfL Bad Kreuznach sein traditionelles Schwimmfest als Nikolausschwimmen angeboten. Erstmals waren die VfL-Verantwortlichen nun in den November gewechselt und richteten den ersten Salina-Cup aus.







