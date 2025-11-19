Neuer Termin kommt Kindern und Helfern entgegen

Ein neuer Termin, ein neuer Name – und ein voller Erfolg: Beim Salina-Cup des VfL Bad Kreuznach glänzten nicht nur die Schwimmer, sondern auch die Idee dahinter. Warum der Wechsel vom Nikolausschwimmen zum November-Termin alle begeistert.
Auf den Nikolaus musste der Schwimm-Nachwuchs in diesem Jahr verzichten. Über Jahrzehnte hatte der VfL Bad Kreuznach sein traditionelles Schwimmfest als Nikolausschwimmen angeboten. Erstmals waren die VfL-Verantwortlichen nun in den November gewechselt und richteten den ersten Salina-Cup aus.