Keine Überraschung am ersten Spieltag in der Bundesliga: Die Sportkegler der neuen KSG Kirchberg-Haardtkopf sahen beim 0:3 beim amtierenden Deutscher Meister SK Heiligenhaus kein Land.
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Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im Sportkegeln ist die frisch formierte Spielgemeinschaft KSG Kirchberg-Haardtkopf zum SK Heiligenhaus (bei Neuss) gereist. Dass die Trauben beim amtierenden Deutschen Meister extrem hoch hängen würden, war im Lager der Hunsrücker bereits im Vorfeld bekannt.