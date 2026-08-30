Kirchberg-Haardtkopf 0:3 Neue KSG sieht kein Land beim Deutschen Meister 30.08.2026, 08:58 Uhr

i TuS Kirchberg

Keine Überraschung am ersten Spieltag in der Bundesliga: Die Sportkegler der neuen KSG Kirchberg-Haardtkopf sahen beim 0:3 beim amtierenden Deutscher Meister SK Heiligenhaus kein Land.

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im Sportkegeln ist die frisch formierte Spielgemeinschaft KSG Kirchberg-Haardtkopf zum SK Heiligenhaus (bei Neuss) gereist. Dass die Trauben beim amtierenden Deutschen Meister extrem hoch hängen würden, war im Lager der Hunsrücker bereits im Vorfeld bekannt.







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