Einige DM-Tickets für den TVO Nelly Lorenz gelingt der beste Freestyle 24.11.2025, 14:02 Uhr

i Nelly Lorenz lieferte beim Freestyle-Wettbewerb der Mittelrheinmeisterschaft im Rope-Skipping eine überragende Vorstellung ab. Sie heimste die beste Wertung aller Starterinnen und Starter ein. Bernd Pohl

Bei den Mittelrheinmeisterschaften im Rope-Skipping lieferten die Athletinnen des TV Oberstein sowohl überzeugende als auch unglückliche Vorstellungen ab. Außerdem machten die DM-Quali-Hürden Sorgen.

Durchwachsen war die Gefühlslage der Athletinnen des TV Oberstein bei den Mittelrheinmeisterschaften im Rope-Skipping. Mit der Ausbeute von drei Overall-Qualifikationen für die Deutsche Meisterschaft, zwei Overall-Qualifikationen für das Bundesfinale und noch einigen Spezialisten-Qualifikationen konnte der TVO eigentlich zufrieden aus Hachenburg abreisen.







