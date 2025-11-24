Nelly Lorenz gelingt der beste Freestyle

Bei den Mittelrheinmeisterschaften im Rope-Skipping lieferten die Athletinnen des TV Oberstein sowohl überzeugende als auch unglückliche Vorstellungen ab. Außerdem machten die DM-Quali-Hürden Sorgen.
Durchwachsen war die Gefühlslage der Athletinnen des TV Oberstein bei den Mittelrheinmeisterschaften im Rope-Skipping. Mit der Ausbeute von drei Overall-Qualifikationen für die Deutsche Meisterschaft, zwei Overall-Qualifikationen für das Bundesfinale und noch einigen Spezialisten-Qualifikationen konnte der TVO eigentlich zufrieden aus Hachenburg abreisen.