Zwei Bad Kreuznacher Slalomkanuten innerhalb weniger Minuten in zwei WM-Finals – das hat es in der langen Geschichte von erfolgreichen Nahe-Sportlern auch nicht oft gegeben. Paulina Pirro und Enrico Dietz erfüllten sich jeweils ihren Traum vom Erreichen des Endlaufs bei der U23-Weltmeisterschaft im südfranzösischen Foix und belegten die Plätze sieben und acht.

Mit dem achten Rang bestätigte Enrico Dietz vom RKV exakt das Ergebnis aus dem Vorjahr. Bemerkenswert war die Leistungsdichte im Finale des Kajak-Einers der Männer. Die ersten acht Piloten lagen innerhalb von nur 3,60 Sekunden. Und im Franzosen Titouan Castryck gewann der Olympia-Zweite von Paris. Zu Bronze fehlten Dietz nur 1,67 Sekunden. Der Langenlonsheimer war nach seinem neunten Rang im Halbfinale als Vierter ins finale Rennen gegangen und hatte eine Bestzeit gesetzt. „Nach meinem Lauf bin ich sehr zufrieden mit meiner Performance gewesen. Dass das Spitzenniveau noch nicht erreicht ist, zeigte sich dann aber nach und nach“, sagte Dietz zu den Minuten nach seinem Lauf und ergänzte: „Durch das Abschneiden sammele ich weiter Motivation für die nächsten Wettkämpfe und die nächste Saison.“

Bronze war gute neun Sekunden entfernt

Paulina Pirro vom KSV unterstrich bei der WM eine extreme Konstanz. Auf den fünften Platz im Vorlauf folgten der sechste Rang im Semifinale und der siebte Platz im Finale – sie lieferte also dreimal stark ab. Im Endlauf war die Feilbingerterin schneller unterwegs als im torgleichen Semifinale, leistete sich aber eine Torstabberührung. Am Ende lag sie 10,08 Sekunden hinter der Siegerin Eva Hocevar aus Slowenien zurück, auch der Bronzerang war gute neun Sekunden entfernt. Wie bei Dietz gilt zu bedenken, dass die 19-Jährige erst im zweiten von fünf möglichen Jahren in der U23 unterwegs ist.

Zu Ende ist die WM noch nicht: Am Samstag stehen im Cross-Wettbewerb die Einzelzeitfahren an, am Sonntag schließen dann die Kopf-an-Kopf-Rennen die Titelkämpfe ab. „Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in den Cross-Wettkampf“, sagt Dietz.