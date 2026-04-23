Die KTV Koblenz kämpft in der Kunstturn-Bundesliga um den Klassenverbleib. Überraschende Niederlagen und ein voller Kader versprechen Spannung im Duell gegen TuS Vinnhorst.
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Die KTV Koblenz befindet sich in der Kunstturn-Bundesliga derzeit in einer ungewohnten Situation. Zwei Niederlagen in Folge musste das „Team vom (R)Eck“ in den vergangenen fünf Jahren in der 2. Bundesliga nicht oft verarbeiten. Trotzdem liegen die Koblenzer mit Blick auf das Saisonziel Klassenverbleib nach einem Sieg und zwei Niederlagen aus den ersten drei Wettkämpfen im Soll.