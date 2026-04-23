Koblenz beim TuS Vinnhorst Nach zwei Niederlagen muss KTV nun auswärts ran Kilian Jorde 23.04.2026, 08:38 Uhr

i Für Louis Heil und die KTV Koblenz geht es beim Auswärtskampf beim TuS Vinnhorst um wichtige Punkte für den Klassenverbleib in der Kunstturn-Bundesliga. René Weiss

Die KTV Koblenz kämpft in der Kunstturn-Bundesliga um den Klassenverbleib. Überraschende Niederlagen und ein voller Kader versprechen Spannung im Duell gegen TuS Vinnhorst.

Die KTV Koblenz befindet sich in der Kunstturn-Bundesliga derzeit in einer ungewohnten Situation. Zwei Niederlagen in Folge musste das „Team vom (R)Eck“ in den vergangenen fünf Jahren in der 2. Bundesliga nicht oft verarbeiten. Trotzdem liegen die Koblenzer mit Blick auf das Saisonziel Klassenverbleib nach einem Sieg und zwei Niederlagen aus den ersten drei Wettkämpfen im Soll.







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