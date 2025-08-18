Die Montabaur Fighting Farmers sind nicht kleinzukriegen. In Biberach drehte der Zweitligist das Spiel und brachte sich damit im Abstiegskampf der German Football League 2 in Position. Die Entscheidung fällt am 30. August im eigenen Stadion.

Nach fünf Niederlagen zum Start in die Saison in der German Football League 2 (GFL2) hatte sich Vorjahresvizemeister Montabaur Fighting Farmers berappelt und endlich die erste Ernte des Jahres eingefahren. Kurz vor dem Ende der Saison steht fest: Nach drei Siegen aus den jüngsten vier Spielen ist nun auch der Klassenverbleib wieder zum Greifen nah. Mit einem Heimsieg zum Abschluss einer schwierigen Runde können sich die Westerwälder ein weiteres Jahr in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sichern. Mut macht vor dem finalen Duell gegen die Gießen Golden Dragons (30. August, 16 Uhr, Mons-Tabor-Stadion) vor allem die große Moral, die den kämpfenden Bauern aus dem Westerwald einen Erfolg bei den Biberach Beavers einbrachte.

Richtige Antwort nach anfänglichen Dämpfern

Den Verantwortlichen und den Fans stellte sich am Wochenende vor allem eine Frage: Wo nimmt diese Mannschaft ihre große Moral her? Trotz mehrmaligen Rückstands setzte sich das Team bei den Biberach Beavers mit 45:28 (7:7, 14:10, 0:14, 7:14) durch. Die Zahl der Ausfälle war immens, doch statt zu klagen, sorgten die verbliebenen Spieler für einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenverbleib und verließen die Abstiegsplätze. Der letzte Schritt zur Rettung soll gegen Gießen folgen – im „seit langem wichtigsten Spiel für die Farmers“, wie es von Vereinsseite heißt. Der Heimvorteil im „Hexenkessel“ Mons-Tabor-Stadion könne den Unterschied machen.

Zum Spiel in Biberach: Die Partie begann mit einem Dämpfer – und später sollten weitere folgen: Die Gastgeber nutzten gleich im ersten Viertel einen Pass zum 7:0. Doch Montabaur fand rasch eine Antwort: Running Back Tim Edmonds tankte sich zum Ausgleich in die Endzone (Extrapunkt Jamel Hedhli). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Hausherren im zweiten Viertel zunächst die Nase vorn behielten. Zwei weitere Touchdowns der Beavers brachten die Westerwälder immer wieder unter Druck. Doch die Farmers hielten dagegen. Eric Fiedler gelang sein erster Touchdown im Farmers-Dress, Hedhli steuerte ein Field Goal bei, sodass es mit 21:17 für Biberach in die Pause ging.

„Wir sind etwas langsamer ins Spiel gekommen, haben aber zur richtigen Zeit die Plays gemacht und unnötige Strafen vermieden. Besonders unser Laufspiel mit Tim Edmonds und Eric Fiedler war heute der Schlüssel.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor Fighting Farmers

Nach dem Wechsel drehte Montabaur die Partie. Während die Beavers ein Field Goal vergaben, schlugen die Farmers eiskalt zu: Quarterback Jannik Wagner bediente erst Hakim Williams und wenig später Jamel Hedhli zum Touchdown. Plötzlich führten die Gäste mit 31:21. Zwar kam Biberach im Schlussviertel noch einmal auf 28:31 heran, doch die Farmers spielten nun befreit auf. Tim Edmonds legte mit zwei weiteren kraftvollen Läufen nach und krönte seinen Auftritt mit insgesamt drei Touchdowns. Am Ende stand so ein insgesamt verdienter 45:28-Erfolg.

Sportdirektor Kevin Brüngel zeigte sich nach dem Schlusspfiff beeindruckt von der Mannschaft: „Das Team hat eine unglaubliche Moral. Wir mussten wegen Urlauben und Verletzungen innerhalb einer Woche Spieler aus der Defense in unser Offense-System integrieren. Diese intensive Arbeit hat sich gelohnt, die Jungs haben eine starke Leistung gezeigt. Wir sind etwas langsamer ins Spiel gekommen, haben aber zur richtigen Zeit die Plays gemacht und unnötige Strafen vermieden. Besonders unser Laufspiel mit Tim Edmonds und Eric Fiedler war heute der Schlüssel.“

„Wenn man die Ernte vor dem Regen einfahren will, muss jeder überall mit anpacken. Zusammenhalt – das ist der Schlüssel.“

Uli Knauer, Headcoach Fighting Farmers

Auch Headcoach Uli Knauer sprach von einem besonderen Erfolg: „Das erste Finale konnten wir für uns entscheiden. Endlich vier Quarter Farmers-Football – das hat den Unterschied gemacht. Ich bin stolz auf das Team. Wenn man die Ernte vor dem Regen einfahren will, muss jeder überall mit anpacken. Zusammenhalt – das ist der Schlüssel.“

Vor dem letzten Spieltag haben die Farmers den Klassenverbleib weiter selbst in der Hand. Es gibt auch Konstellationen, in denen selbst eine Niederlage reichen könnte. Doch wer den Verein, die Spieler und die Fans kenne, der wisse, dass der Anspruch ein anderer sei, heißt es seitens der Farmers. Gegen die Gießen Golden Dragons wolle man mit einem weiteren Erfolg aus eigener Kraft den Klassenverbleib sichern, ohne auf andere Plätze schauen zu müssen.