Zwei Spiele, keine Punkte, dafür aber ein Wechsel auf der Trainerbank: Die ersten Wochen der Saison in der German Football League 2 (GFL 2) haben es in sich für die Montabaur Fighting Farmers. Wie der Verein aus der Kreisstadt mitteilt, haben „berufliche Veränderungen bei Headcoach Tino von Eckardt“ schon früh in der Saison einen Trainerwechsel notwendig gemacht. Der erst vor der Runde als Nachfolger von Michael Treber verpflichtete von Eckardt „könne nicht mehr die Zeit aufbringen, als Headcoach in der GFL2 zu fungieren“, heißt es seitens des Vereins.

„Während des Gesprächs hat sich herauskristallisiert, dass Tino aufgrund von beruflichen Veränderungen unseren sportlichen Anforderungen eines Headcoaches nicht mehr gerecht werden kann.“

Kevin Brüngel, Sportdirektor Fighting Farmers

Die Lösung ist „typisch Farmers“: Urgestein Uli Knauer, als Defense Coordinator bereits seit vielen Jahren ganz nah dran am Team, wird die Aufgabe von Tino von Eckardt übernehmen. Knauer soll weiterhin in seiner bisherigen Funktion tätig sein, „zusätzlich aber auch als Headcoach das Zweitligateam aus dem Westerwald anführen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

i Künftig nicht nur Sportdirektor, sondern auch Offense Coordinator: Kevin Brüngel übernimmt bei den Farmers noch mehr Verantwortung. Lena Brüngel

Wie so oft bei personellen Veränderungen sei die „Farmers-Familie“ noch näher zusammen gerückt: Kevin Brüngel, der zur neuen Saison ganz bewusst kürzertreten wollte, übernimmt als Offense Coordinator zusätzlich zu seiner Funktion als Sportdirektor Verantwortung im Trainerstab. „Wir, die erste Vorsitzende Alexandra Marx und ich, hatten Anfang der Woche ein Gespräch mit Tino, um über die aktuelle Situation zu sprechen“, erklärt Brüngel auf Nachfrage. „Während des Gesprächs hat sich herauskristallisiert, dass Tino aufgrund von beruflichen Veränderungen unseren sportlichen Anforderungen eines Headcoaches nicht mehr gerecht werden kann. Wir haben daraufhin gemeinsam entschieden, den eingeschlagenen Weg zu beenden.“

Veränderungen „manchmal unumgänglich“

Von Vereinsseite heißt es, dass die Farmers „Tino von Eckardt für seinen Einsatz und den gemeinsamen Weg“ danken, „auch wenn dieser nun deutlich früher endet als geplant.“ Doch Veränderungen seien in einem Sport, in dem auf hohem Niveau dennoch nicht hauptamtlich gearbeitet wird, manchmal eben unumgänglich. Man sei Uli Knauer und Kevin Brüngel „sehr dankbar dafür, dass sie bereit sind, die Lücke zu schließen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.