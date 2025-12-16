Nach Fehlbesetzung des Gegners wird Kampf umgewertet

Das ist der Hammer: Der Spitzenkampf der Rheinland-Pfalz-Liga wurde umgewertet, weil sich der VfL Schifferstadt eine Fehlbesetzung geleistet hat. Vorbehaltlich der Rechtsmittel sind damit die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach Meister.
Lesezeit 3 Minuten
Unverhofft kommt oft: Obwohl die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach den entscheidenden Meisterschaftskampf gegen den VfK Schifferstadt auf der Matte mit 16:19 verloren haben, stehen sie nach einer Umwertung auf 20:15 für den VfL urplötzlich auf Platz eins der Tabelle und wären damit Meister der Rheinland-Pfalz-Liga.