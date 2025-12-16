Tigers vor Titelgewinn Nach Fehlbesetzung des Gegners wird Kampf umgewertet Olaf Paare 16.12.2025, 12:34 Uhr

i Alle Schifferstädter rennen zu Musa Günes und feiern mit ihm. Der Bad Kreuznacher Mohammad Abou Samra (rotes Trikot) sitzt enttäuscht auf der Matte. Nun hat sich herausgestellt, dass Günes nicht hätte ringen dürfen. Klaus Castor

Das ist der Hammer: Der Spitzenkampf der Rheinland-Pfalz-Liga wurde umgewertet, weil sich der VfL Schifferstadt eine Fehlbesetzung geleistet hat. Vorbehaltlich der Rechtsmittel sind damit die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach Meister.

Unverhofft kommt oft: Obwohl die Wrestling Tigers des VfL Bad Kreuznach den entscheidenden Meisterschaftskampf gegen den VfK Schifferstadt auf der Matte mit 16:19 verloren haben, stehen sie nach einer Umwertung auf 20:15 für den VfL urplötzlich auf Platz eins der Tabelle und wären damit Meister der Rheinland-Pfalz-Liga.







