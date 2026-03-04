Der Pfalzfelder Dieter Mallmann von der LLG Hunsrück ist rheinland-pfälzischer Vizemeister und DM-Dritter seiner Altersklasse M65 im Crossduathlon geworden.
Im Laufen ist Dieter Mallmann für seine Altersklassen-Konkurrenten (fast) nicht zu schlagen. Beim X-Duathlon in Trier, in dessen Rahmen zum vierten Mal die Deutschen und rheinland-pfälzischen Meisterschaften im Crossduathlon ausgerichtet wurden, war es wie vor vier Jahren nur der große Anteil auf dem Mountainbike, der dem Pfalzfelder den Titel kostete.