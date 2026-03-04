DM-Bronze für Dieter Mallmann 
Nach fast zwei Stunden fehlen elf Sekunden zum Titel
Der Pfalzfelder Dieter Mallmann von der LLG Hunsrück belegte bei den Deutschen Meisterschaften im Crossduathlon in Trier den dritten Platz und wurde Rheinland-Pfalz-Vizemeister der Altersklasse M65.
Holger Teusch

Der Pfalzfelder Dieter Mallmann von der LLG Hunsrück ist rheinland-pfälzischer Vizemeister und DM-Dritter seiner Altersklasse M65 im Crossduathlon geworden.

Im Laufen ist Dieter Mallmann für seine Altersklassen-Konkurrenten (fast) nicht zu schlagen. Beim X-Duathlon in Trier, in dessen Rahmen zum vierten Mal die Deutschen und rheinland-pfälzischen Meisterschaften im Crossduathlon ausgerichtet wurden, war es wie vor vier Jahren nur der große Anteil auf dem Mountainbike, der dem Pfalzfelder den Titel kostete.

