DM-Bronze für Dieter Mallmann Nach fast zwei Stunden fehlen elf Sekunden zum Titel Holger Teusch 04.03.2026, 18:30 Uhr

i Der Pfalzfelder Dieter Mallmann von der LLG Hunsrück belegte bei den Deutschen Meisterschaften im Crossduathlon in Trier den dritten Platz und wurde Rheinland-Pfalz-Vizemeister der Altersklasse M65. Holger Teusch

Im Laufen ist Dieter Mallmann für seine Altersklassen-Konkurrenten (fast) nicht zu schlagen. Beim X-Duathlon in Trier, in dessen Rahmen zum vierten Mal die Deutschen und rheinland-pfälzischen Meisterschaften im Crossduathlon ausgerichtet wurden, war es wie vor vier Jahren nur der große Anteil auf dem Mountainbike, der dem Pfalzfelder den Titel kostete.







