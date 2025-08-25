Gut in Schuss: Jennifer Lehmler, erfolgreiche Triathletin der Turngemeinde 1848 Oberlahnstein, ist nach schwierigen Wintermonaten wieder gesund und hat zu ihrer Bestform gefunden.

Nach längerer Verletzungspause ist Triathletin Jennifer Lehmler von der TG Oberlahnstein wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen. Nach eher holpriger und stockender Vorbereitung im Winter liefen die vergangenen Wochen und Monate der Vorbereitung gut.

Zwei erfolgreiche Wettbewerbe über die olympische Distanz

Beim Indeland Triathlon am Blausteinsee in Eschweiler startete die TGO-Ausdauersportlerin über die olympische Distanz. Sie gewann in ihrer Altersklasse W40 mit einer Gesamtzeit von 2:45:06 Stunden (Schwimmen: 22:48, Rad: 1:23:02, Laufen: 51:37) und belegte in der Gesamtwertung Rang 4.

Den OstBelgien-Triathlon in Eupen – ebenfalls über die olympische Distanz – beendete Lehmler mit 2:55:57 Stunden (Schwimmen: 0:23:58, Rad: 1:39:25, Laufen: 0:47:59) als Erste ihrer Altersklasse und finishte als Gesamt-Zweite der Frauen.

Zum Abschluss der Saison ist am Sonntag, 7. September, in Köln noch eine Mitteldistanz zu bewältigen. „Jetzt heißt es volle Konzentration, gesund bleiben und dann raushauen, was geht“, so Lehmler.