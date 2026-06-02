Mit dem Gewitter kamen die Sorgenfalten bei den Machern des Mons-Tabor-Triathlons. Vor allem die Nachwuchsathleten waren längst angereist, als sich der Himmel verdunkelte und Blitze zuckten. Doch es gab ein Happy End mit vielen starken Leistungen.
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Als sich am frühen Morgen über dem Mons-Tabor-Bad eine Gewitterzelle entlud, war der erste Gegner des Tages noch nicht die Schwimmstrecke, auch nicht der Radkurs oder die Laufrunde durch den Stadtwald. Der größte Gegner war in diesem Moment das Wetter.