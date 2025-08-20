Die Ringer beenden ihre Sommerpause. Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Samstag geht es um Titel, aber auch um einen Formtest für die anstehenden Meisterschaftskämpfe.

Zweiter Versuch für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Ringen: Im Frühjahr musste das Turnier abgebrochen werden, weil es einen Computer-Crash gab, mehrere Laptops ausfielen. In den Tagen danach versprach Oliver Eich, der Abteilungsleiter des VfL Bad Kreuznach, dass es eine Nachholveranstaltung geben wird. Und nun ist es so weit: Am Samstag ab 10 Uhr werden die Titelkämpfe der Männer in der Bad Kreuznacher Jahnhalle erneut angeboten.

Der Termin ist günstig: Kurz vor dem Start der Mannschaftsrunden wollen die Ringer natürlich ihre Form überprüfen. Mehr als 150 Teilnehmer haben sich angekündigt, und einige Nachmeldungen stehen noch aus. Dabei macht sich bezahlt, dass die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften offen ausgeschrieben sind. Die Starter können also auch aus anderen Bundesländern und dem Ausland anreisen. So haben sich eine Gruppe aus Frankreich und ein Team aus Österreich angesagt.

„Sämtliche Laptops sind neu, alle Testläufe, die wir gemacht haben, haben funktioniert.“

Oliver Eich

Sämtliche Starter können sich aus VfL-Sicht dieses Mal darauf verlassen, dass nichts schiefgeht. „So etwas passiert uns nicht noch einmal. Sämtliche Laptops sind neu, alle Testläufe, die wir gemacht haben, haben funktioniert“, berichtet Eich. Auch die Wrestling Tigers des VfL werden mit einer großen Abordnung am Start sein. Karl-Heinz Helbing, der Cheftrainer der Tigers, will 18 seiner Ringer ins Rennen schicken.

Es werden die Athleten sein, mit denen der VfL auch in der Rheinland-Pfalz-Liga an den Start gehen wird. Nach dem Rückzug aus der Zweiten Liga, der vom Hauptverein veranlasst wurde, ist die Landesebene die neue Heimat der Bad Kreuznacher. Sechs Teams sind in der Rheinland-Pfalz-Liga fest eingeplant, drei von ihnen starteten vor nicht allzu langer Zeit noch in der Zweiten Liga. Neben den Tigers sind das Alemannia Nackenheim und der VfK Schifferstadt. „Das kann eine sehr attraktive Liga werden, vor allem der VfK Schifferstadt hat sich für dieses Niveau extrem verstärkt“, erklärt Eich.

„Wenn alle immer dabei sind, traue ich uns eine gute Rolle zu. Dann müssen wir uns nicht verstecken.“

Oliver Eich

Die Wrestling Tigers haben dagegen einen großen Umbruch hinter sich. Neun ambitionierte Ringer aus dem Zweitliga-Kader haben den Verein verlassen. Allerdings sind ihm auch Spitzenringer wie Stefan Tonu, Magomed Bataev und Shamil Idrisov treu geblieben. „Die drei wohnen und arbeiten hier“, weiß Eich um die besondere Verbindung des Trios zur Region. Hinzu kommen zahlreiche Eigengewächse und Talente, die Cheftrainer Helbing im Landestrainingsstützpunkt ausbildet. „Wenn alle immer dabei sind, traue ich uns eine gute Rolle zu. Dann müssen wir uns nicht verstecken“, sagt Eich. Mitte September geht es los mit einem Auswärtskampf in Nackenheim. Zum ersten Heimkampf empfangen die Bad Kreuznacher dann die Schifferstädter in der Jahnhalle, in der nun die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ausgetragen werden.