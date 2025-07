Was für ein Comeback. Die Bad Kreuznacherin Sandra Schmidt hat sich bei den German Masters im Kanu-Rennsport in Hamburg gleich zwei Deutsche Meistertitel gesichert – und das nur wenige Monate nach ihrer Rückkehr in die Rennsport-Szene.

Sandra Schmidt, die vor drei Jahren wieder mit dem Kanuslalom beim KSV Bad Kreuznach begonnen hatte, kehrte erst zu Ostern dieses Jahres nach 40-jähriger Pause in den Kanu-Rennsport zurück. Nach einem vielversprechenden Testrennen wagte sie nun den Start bei den deutschen Meisterschaften der Altersklassenathleten und überzeugte direkt mit beeindruckenden Ergebnissen.

Über 200 und 500 Meter nicht zu stoppen

In der Altersklasse Ü50 setzte sich Sandra Schmidt im Kajak-Einer über 200 Meter überraschend durch und holte sich den DM-Titel. Und es sollte nicht der einzige bleiben: Auch über die 500 Meter fuhr sie als Erste ins Ziel und sicherte sich damit Goldmedaille Nummer zwei.

Doch damit war ihr Medaillenkonto noch nicht erschöpft. In einem stark besetzten gemischten 1000-Meter-Rennen gegen teils deutlich jüngere Konkurrentinnen paddelte Sandra Schmidt auf einen beachtlichen dritten Platz. Zum Abschluss der Meisterschaften erkämpfte sich die Bad Kreuznacherin über die Langdistanz von 5000 Metern sogar noch die Silbermedaille.

„Es fühlt sich fantastisch an, wieder im Rennboot zu sitzen.“

Sandra Schmidt

„Ich hätte niemals damit gerechnet, so weit vorne mitzufahren“, sagte eine überglückliche Sandra Schmidt nach den Rennen. Sie ergänzte: „Es fühlt sich fantastisch an, wieder im Rennboot zu sitzen, und dann gleich mit so einem Ergebnis.“

Ihr nächstes großes Ziel hat Sandra Schmidt bereits fest im Blick: Am 29. Juli will sie bei der Masters-Weltmeisterschaft im portugiesischen Montemor-o-Velho an den Start gehen – und dann auch der internationalen Konkurrenz zeigen, dass sie nach ihrer langen Pause im Rennsport nichts verlernt hat und noch immer schnell unterwegs ist.