Top-Stars in Vallendar Murphis 147er-Break bringt Publikum in Ekstase Jörg Niebergall 25.05.2026, 14:42 Uhr

i Der australische Snooker-Star Neil Robertson zeigte auf dem Mallendarer Berg sein Können. Jörg Niebergall

Im Sportcenter Letzelter begeisterten Snooker-Stars wie Doherty und Robertson bei ausverkauften Events. Spannende Matches und ein rekordverdächtiges 147er-Break sorgten für große Begeisterung auf dem Mallendarer Berg.

Wenn die Crème de la Crème des Snooker-Sports ihre Visitenkarte im Sportcenter Letzelter auf dem Mallendarer Berg abgibt, dann sind die Tickets stets heiß begehrt. Gleich zwei Mal gaben sich die Top-Stars Ken Doherty (57 Jahre alt, Irland), Neil Robertson (44, Australien) sowie die beiden Engländer Shaun Murphy (43) und Stuart Bingham (50) im Rahmen der Nacht der Champions die Ehre, sorgten mit rund 700 Besuchern an zwei Tagen für ein ...







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