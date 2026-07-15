Sommerturnier in Gebroth Müller plädiert für gemischtes Turnier an beiden Tagen Tina Paare 15.07.2026, 15:01 Uhr

i Auf dem Weg zum Sieg auf der Gebrother Reitanlage: Hannah Rumeney vom RV Jäger aus Kurpfalz Rehbach und Arielle bleiben in der Springprüfung der Klasse A** fehlerfrei und legen den Parcours in der schnellsten Zeit zurück. Klaus Castor

Die Monate Juli und August gehören den Reitern der Region, die sich bei mehreren Turnieren treffen. Beim Sommerturnier des RFZV Ellerbachtal hatten die Verantwortlichen allerdings auf mehr Resonanz gehofft. Immerhin gab es viele Erfolge zu feiern.

Der Name war Programm: Für Lena Kreling und ihr Pferd Happy End gab es beim Sommerturnier des RFZV Ellerbachtal Gebroth ein glückliches Ende. Als vorletztes Reiterpaar waren sie in den Parcours gegangen, meisterten die bis zu 130 Zentimeter hohen Hindernisse scheinbar mühelos, legten eine fehlerfreie Runde hin und übernahmen mit einer Zeit von 78,87 Sekunden die Führung in der Springprüfung der Klasse M mit zwei Sternen.







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